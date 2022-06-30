Грозный, 30 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Российские подразделения совместно с народной милицией Луганской Народной Республики взяли под свой контроль уже половину населенного пункта Приволье. Из него бегут оставшиеся в живых военные СВУ и члены националистических батальонов. Следующим за Привольем населенным пунктом станет Новодружеск, а затем и Лисичанск. О ситуации в районе города сообщил 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что он взят практически в кольцо.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

«Украинские националисты активно покидают территорию Приволья, а это значит, кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается. Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров сообщил, что сегодня, 30 июня, в четыре часа утра бойцы из Чечни и второго корпуса народной милиции ЛНР переплыли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная и приступили к зачистке территории города.