Сеул, , 15:04 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретится 4 июля в Сеуле с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ходе встречи стороны обсудят направления развития двусторонних отношений, меры по содействию торговле и инвестициям, пути расширения сотрудничества в сфере цепочки поставок, здравоохранения, аэрокосмической промышленности.

Ожидается, что министры подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития.

В текущем году Южная Корея и Мексика отметили 60-летие установления дипломатических отношений.