Кишинёв, 30 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Члены молодёжного крыла Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) «Молодая гвардия» вышла на акцию протеста в Кишинёве, выступая против решения минобразования республики сократить количество вузов в стране. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ПСРМ.

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Сообщается, что молодые люди пришли к зданию правительства. Акция проходила под лозунгом «Министерство закрытых университетов». Они также принесли плакаты «Глупые люди выгодны криминальному правительству», «Правительство хочет сделать из нас дураков» и другие.

«Эта власть находит деньги на увеличение бюджета аппарата президента, министерств, но на молодежь у них денег нет», — отметили в пресс-службе.

Активисты заявили, что при такой политике центральных властей молодёжь уедет из страны. Она также отметили, что президент республики Майя Санду продолжает свою практику, по которой ранее закрывали школы.

Напомним, 29 июня минобразования Молдавии обнародовала программу сокращения вузов. В ведомстве заявили, что это делается из-за небольшого числа студентов в стране. Технический университет поглотит Аграрный университет, Институт электроники и нанотехнологий, Институт энергетики, микробиологии и биотехнологий. Педагогический университет республики будет включать в себя (перевезённый в Кишинёв) Тираспольский госуниверситет, Тараклийский университет и Институт науки и образования