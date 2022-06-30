Волгодонск, Ростовская область, , 15:00 — REGNUM Житель Ростовской области стал жертвой телефонного мошенника и лишился более 2,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 30 июня.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В полицию обратился житель Волгодонска. Мужчина пояснил, что ответил на звонок мнимого сотрудника банка, сообщившего о якобы проводимых сомнительных операция по банковской карте. Якобы в целях сохранения сбережений аферист получил персональные данные владельца карты, секретный код из смс-сообщения.

После того, как мужчина последовал инструкции злоумышленника, с банковской карты было списано более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».