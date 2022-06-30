Москва, , 14:59 — REGNUM Возвращение защитников Донбасса на Родину — главное в обмене пленными России с Украиной. Об этом сегодня, 30 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обмен пленными Dnr-online.ru

Он подчеркнул, что очень важно возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Песков напомнил, что 29 июня состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Украиной по прямому указанию Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

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