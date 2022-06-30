Оренбург, , 14:58 — REGNUM Оренбургские полицейские задержали группу, которая обирала пенсионеров в разных регионах России, сообщили журналистам 30 июня в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Орское», «Оренбургское» при координации оперативников управления уголовного розыска регионального УМВД установлены личности злоумышленников, занимавшихся хищением крупных сумм денег у пенсионеров, проживавших в разных регионах России», — сказали в ведомстве.

Группа задержана в Тобольске и доставлена в Оренбург. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что жители Екатеринбурга нашли работу в мессенджере телеграмм, получали указания от незнакомцев и забирали деньги у пенсионеров. Обман совершался под предлогом «ваш родственник в беде». Посредством банкоматов деньги переводились организаторам.

В городах обманщики передвигались на скутере, который возили с собой внутри «Газели». Автомобиль использовался только для междугородних переездов.

В настоящее время установлена причастность фигурантов к хищениям денег у семи пенсионеров в возрасте 76 до 87 лет в городах Орске и Новотроицке и Оренбурге на общую сумму 1 312 000 рублей. Имеется информация, что аналогичные преступления совершались в Башкирии, Прикамье и Тюменской оби.