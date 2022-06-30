Москва, 30 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон допускает много высказываний, некоторые из которых чудовищны по своему содержанию. Об этом 30 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — сказал Песков.

Ранее Джонсон призвал бойкотировать саммит «Большой двадцатки» (G20) и заявил, что он «будет изумлён», если президент России Владимир Путин приедет на саммит лично.

Песков отметил, что подобные заявления не влияют на решения Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин получил от президента Индонезии Джоко Видодо приглашение на участие в саммите G20 в очном формате.