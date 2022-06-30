Нижний Новгород, 30 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 59 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 252 человек на утро 30 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 24 жителя области, накануне в больницы попали 27 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 744 случая заражения коронавирусом, из них 82 — за минувшие сутки. 11 570 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки скончались два человека, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 22 жителя региона.