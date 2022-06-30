Москва, 30 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Уборка урожая в России идёт штатно. Об этом 30 июня заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства.

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«Стартовала уборка урожая. Сейчас работы ведутся в 10 субъектах: на юге и Северном Кавказе. И на вчерашний день отечественные аграрии собрали 1 млн 200 тыс. тонн зерновых. В целом всё идёт штатно и рассчитываем на достойные показатели по всем основным сельскохозяйственным культурам», — заявил Патрушев.