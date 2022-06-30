Париж, 30 июня 2022, 14:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит НАТО стал поводом для «очень важного шага» в отношении вступления Швеции и Финляндии, передает BFM TV.
«Это решение укрепит безопасность и позволит внести значительный вклад в нашу коллективную позицию и нашу европейскую безопасность. Я благодарю Турцию за то, что она присоединилась к консенсусу, позволяющему уважать суверенный выбор», — заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявляет об усилении французских военных сил на востоке НАТО.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон объявил об усилении военных сил на востоке НАТО