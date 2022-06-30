Москва, , 14:54 — REGNUM Основными факторами снижения ВВП России по-прежнему остаются падение доходов от экспорта, транспортно-логистические проблемы и ограничения, а также сокращение внутреннего спроса и низкий уровень потребительской активности, что привело к сокращению производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уменьшение реальных заработных плат, большой уровень инфляции и неуверенность в будущем заставляют население снижать свои расходы и больше сберегать, нежели тратить. Так, например, в первой половине 2022 года товарооборот в торговых точках и онлайн-магазинах упал почти вполовину — на 48%.

Также имеются тенденции снижение выпуска в обрабатывающих и добывающих отраслях, замедление темпов роста в строительстве и сельском хозяйстве, что негативно отразилось на росте ВВП.

Ещё один вызов для российской экономики в лице чрезмерного укрепления рубля внёс свою долю в динамику роста ВВП. В связи с тем, что показатели импорта в России остаются низкими, в правительстве всё больше людей обеспокоено сильным рублём.

При текущем курсе бюджетный дефицит за 2022 год может составить 1,6 трлн рублей или 1,2% ВВП. Несмотря на это правительство и Банк России используют денежно-кредитные и рыночные способы для ослабления рубля, кроме отмены запрета на вывод капитала нерезидентами.

Несмотря на все трудности в экономике России, вызванные санкциями и падением ВВП на минус 4,3% в мае, по итогам первых пяти месяцев с начала года всё ещё присутствует рост на 0,5%.

В официальном прогнозе Минэкономразвития было заложено прогнозное снижение ВВП РФ по итогам года на 7,8% в 2022 году и на 0,7% в 2023 году, с последующим ростом на 3,2% и 2,6% в 2024–2025 годах.

Судя по тому, что реальные показатели позитивнее плановых, Минэкономразвития готовится изменить свой прогноз по ситуации в экономике в лучшую сторону», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП России в мае 2022 года упал до показателя минус 4,3% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в апреле.

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