Грозный, , 14:53 — REGNUM Под Лисичанском идут бои в городе Приволье Луганской Народной Республики, сообщил 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Флаг ЛНР Neolexx

По его словам, российские бойцы из подразделения «Ахмат» и военнослужащие второго корпуса Народной милиции ЛНР в 4 утра переплыли реку Северский Донец со стороны населённых пунктов Старая Краснянка и Кременная и приступили к зачистке территории Приволья.

«На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск. Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что украинские солдаты несут потери, а уцелевшие покидают территорию города.