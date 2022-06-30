Валенсия, Испания, , 14:53 — REGNUM Айтана Мас была приведена к присяге в качестве заместителя председателя и официального представителя правительства Валенсии и советника по вопросам равенства и инклюзивной политики. Об этом пишет агентство EFE.

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Мас была избрана на церемонии под председательством главы правительства Чимо Пуча.

Айтана Мас, которой скоро исполнится 32 года, была избрана вместо Моники Ольтра. Последняя отправилась в отставку после того, как ей было предъявлено обвинение в сокрытии фактов жестокого обращения с несовершеннолетним, находящимся под опекой ее бывшего мужа.