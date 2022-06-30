Москва, 30 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство продолжает взаимодействие с регионами по вопросу развития социальных объектов. Об этом 30 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Совместно с региональными властями строим необходимую инфраструктуру: приводим в порядок больницы, поликлиники, школы, детские садики. Решаем вопросы, которые особенно важны для граждан», — заявил Мишустин.

«Сегодня дополнительно выделим почти 1,5 млрд рублей на реализацию планов социального развития таких центров в Приморском, Хабаровском краях, в Еврейской автономной области в текущем году. И распределим для них более 1 млрд рублей на следующий год», — указал он.