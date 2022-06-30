Хартум, , 14:59 — REGNUM Представители коалиции суданкой оппозиции «Силы за свободу и перемены» организовали масштабный митинг в столице страны — Хартуме. Об этом 30 июня сообщает Al-Hadath.

Протесты в Судане M.Saleh

По данным журналистов, на улицы города вышли тысячи человек, требующих отставки военного правительства страны и передачи власти в руки демократически избранных властей. Акция протеста получила название «Землетрясение миллионов — 30 июня». В связи с антиправительственными выступлениями, власти Судана стянули в столицу дополнительные силы армии и полиции.

«30 июня — это наш способ свергнуть лидеров военного переворота и отрезать любые воображаемые альтернативы, которые позволят им остаться у власти. Мы призываем всех суданцев активно участвовать в протесте», — говорится в заявлении «Сил за свободу и перемены».