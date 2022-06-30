Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Украинские власти осознают невозможность исключения Российской Федерации из контекста Организации Объединённых наций, в том числе из Совбеза ООН, но продолжают требовать этого ради привлечения внимания к себе. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Neptuul Совбез ООН

«Киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза и учредителя Организации Объединённых наций, из контекста ООН, сложения полномочий члена постоянного Совета безопасности», — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, а также глава офиса президента Украины Владимир Ермак призывали генсека ООН Антониу Гутерриша лишить Россию места в Совбезе ООН. В ответ представитель генерального секретаря Стефан Дюжжарик предложил Зеленскому изучить устав организации, а заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что Россию даже теоретически нельзя исключить из Совбеза ООН.

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Действия Зеленского и его режима Медведев назвал самопрезентацией, попыткой привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки.