Волгодонск, Ростовская область, 30 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Ростовской области потушили пожар в железнодорожном вагоне утром 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Поезд

Инцидент случился около 9:40 мск на улице Морской в Волгодонске. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

К борьбе с огнём были привлечены шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. Справиться с пожаром в железнодорожном вагоне удалось за 15 минут.