Грозный, 30 июня 2022, 14:48 — REGNUM Более половины территории города Приволье в Луганской Народной Республике взято под контроль российских военнослужащих и союзных войск ЛНР и ДНР. При попытке покинуть населенный пункт были уничтожены военный внедорожник и автобус противника. Об этом сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов.
Как отметил чеченский лидер, военные из Чечни совместно с милицией ЛНР подавили огневые позиции, проредили ряды противника и уничтожили «один военный внедорожник и автобус, на котором удирали бандеровские прихвостни».