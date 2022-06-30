Грозный, 30 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Более половины территории города Приволье в Луганской Народной Республике взято под контроль российских военнослужащих и союзных войск ЛНР и ДНР. При попытке покинуть населенный пункт были уничтожены военный внедорожник и автобус противника. Об этом сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов.

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«С его слов, бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с бойцами второго корпуса народной милиции ЛНР в четыре утра переплыли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная. После чего бойцы приступили к зачистке ответственной территории. На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил чеченский лидер, военные из Чечни совместно с милицией ЛНР подавили огневые позиции, проредили ряды противника и уничтожили «один военный внедорожник и автобус, на котором удирали бандеровские прихвостни».