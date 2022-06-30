Судак, Крым, 30 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. На фестиваль «Таврида. АРТ», который пройдёт в Крыму, открыли регистрацию для зрителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера 30 июня.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» Зрители фестиваля «Таврида. АРТ»

Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений и других событий, посвященных поддержке русской культуры, а также спеть с известными музыкантами в формате народного караоке. На фестивале предусмотрена музыкальная программа — 16 августа 2022 года на главной сцене выступит рэпер Баста, а 17 августа — исполнительница Лолита. На фестиваль также приедут: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа Рондо.

Добавим, что регистрация на «Тавриду. АРТ» продлится до 15 июля 2022 года. Фестиваль пройдёт в Крыму в бухте Капсель с 15 по 19 августа.