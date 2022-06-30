Москва, 30 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. С 1 июля граждане в непростом финансовом положении смогут по социальному контракту получить до 350 тыс. рублей на открытие своего дела. б этом 30 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство увеличило максимальный размер единовременных выплат по социальному контракту — с 1 июля граждане и семьи в непростом финансовом положении, заключив его, смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного дела», — заявил Мишустин.

«До 200 тыс. рублей вырастет и поддержка для тех, кто собирается зарабатывать на личном подсобном хозяйстве. Такой механизм помощи от государства уже успел себя зарекомендовать», — указал он.