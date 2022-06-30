Париж, , 14:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявляет об усилении французских военных сил на востоке НАТО, передает BFM TV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время пресс-конференции, состоявшейся в Мадриде (Испания), президент Республики объявил об усилении французских вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

«Мы приняли решение о военном подкреплении на восточном фланге НАТО», — заявил глава Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 29 июня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудил вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики и космоса.

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