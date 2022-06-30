Ярославль, , 14:58 — REGNUM В Ярославле исполняющим обязанности прокурора города назначена Светлана Качалова. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Ysia.ru

Светлана Качалова больше 20 лет работает в прокуратуре. Начинала свою деятельность помощником, затем старшим помощником прокурора Фрунзенского района Ярославля. В областной прокуратуре она около 10 лет работала в отделе по надзору за исполнением федерального законодательства и гражданско-судебном отделе. Заместителем прокурора города Качалова была назначена год назад.

Напомним, об уходе бывшего прокурора города Александра Чеховского стало известно 27 июня. Он перешёл на должность заместителя прокурора Татарстана.

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