Йошкар-Ола, 30 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. На модернизацию и строительство электросетей в Марий Эл до конца 2025 года компания «Россети» направит 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам встречи врио главы республики Юрия Зайцева с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.

allispossible.org.uk Электросеть

Уже в этом году объем инвестиций по данным направлениям составит 413 млн рублей.

Также стороны обсуждали вопросы развития энергетической инфраструктуры в республике и тарифного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Марий Эл заработала подстанция «Новая Луговая» в Советском районе республики.