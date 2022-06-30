Бильбао, Испания, , 14:46 — REGNUM Новым главным тренером испанского футбольного клуба «Атлетик» (Бильбао) назначен Эрнесто Вальверде. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба команды.

Эрнесто Вальверде Football.ua

Последним клубом Вальверде была «Барселона», из которой он ушёл в январе 2020 года.

Вальверде в третий раз возглавил «Атлетик». До этого он работал в команде в 2003-2005 и 2013–2017 годах. Под его руководством команда в 2015 году выиграла Суперкубок Испании, этот трофей стал для клуба первым за 31 год.

Предыдущий наставник «Атлетика» Торель Марселино покинул пост в мае. В сезоне 2021/22 «Атлетик» занял восьмое место в чемпионате Испании. В кубке Испании команда дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей уступила «Валенсии».