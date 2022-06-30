Кострома, , 15:02 — REGNUM Решение о ликвидации троллейбусов в Костроме является ошибочным. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился один из авторов обследования городского пассажиропотока, проводимого московским Центром экономики инфраструктуры Владимир Свириденков. По мнению эксперта, отказ от электротранспорта отрицательно скажется на качестве городских перевозок и приведёт к перерасходу бюджетных средств в перспективе.

Троллейбус в Костроме Наталья Диева

«Отказ от троллейбусов — крайне неверное решение. Оно не будет способствовать улучшению транспортного обслуживания, но приведёт к росту расходов, которые в конечном итоге лягут на бюджет. Если рассматривать работу транспортной системы на длительный период, то оставить троллейбусы будет выгоднее, чем реализовывать маршрутную сеть только на базе автобусов. Установленный срок службы троллейбусов — 15 лет, автобусов — 7. Плюс стоимость электроэнергии, потребляемой троллейбусом на километр движения гораздо ниже, чем расходы на дизельное или газомоторное топливо»

Напомним, ранее заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков, взявший на себя ответственность за проведение транспортной реформы, заявил о необходимости отказа от электротранспорта в Костроме. Он указал, что на ремонт контактной сети и троллейбусных подстанций потребуется 1 млрд рублей, а новые троллейбусы дороже автобусов большой вместимости на 60-70%.

«Действительно, на приведение троллейбусной инфраструктуры в нормативное состояние требуется, по предварительным укрупнённым оценкам, примерно миллиард рублей. Да, троллейбусы дороже, чем автобусы, но не на 60-70%, а в среднем на 40-50%, если сравнивать модели в сопоставимой комплектации. Я имею в виду наличие кондиционера, wifi и так далее. Но по нашим расчётам получалось, что все затраты на обновление парка, ремонт контактной сети и подстанций в Костроме окупятся за 5-6 лет. Тут нужно смотреть не на сиюминутные затраты, а на перспективу».

Схожего мнения придерживается и другой эксперт — начальник управления транспортного планирования Российского дорожного научно-исследовательского института Владимир Пащенко. Он назвал решение костромских властей эмоциональным и непрофессиональным.

«Решения, связанные с инфраструктурным транспортом, должны иметь серьёзное экономическое обоснование, и быть результатом работы профессионалов. Из того, что известно по сообщениям СМИ и самих властей о закрытии троллейбуса в Костроме, можно сделать вывод, что никаких технико-экономических расчётов не делалось. Судя по всему, это эмоциональное решение. Впрочем, Кострома не изобретает ничего нового. Это классический сценарий развала электротранспорта, который происходит в России. Сначала мы 30 лет не уделяем ему внимание, не пытаемся организовать маршрутную сеть, которая позволила бы электротранспорту быть безубыточным, а потом оказывается, что проще вообще отказаться от него, чем принять длительную программу развития».

Пащенко отметил, что принимать решение о применении того или иного вида транспорта на определённом маршруте нужно исходя не из его стоимости, а учитывая транспортную работу, включающую в себя износ парка, его обслуживание, инфраструктуру, топливно-энергетические затраты.

«Непрофессионально сравнивать виды транспорта исключительно в части стоимости подвижного состава или инфраструктуры. Так можно сказать что метро — невыгодный вид транспорта, ведь вагоны очень дорогие. А пассажирский самолёт — ещё дороже. Но почему-то каждому из этих видов транспорта находится своё место. Если так рассуждать, то лучше всего на всех маршрутах использовать «Газели», ведь они дешевле всего. Исходить нужно не из стоимости отдельного элемента, а из стоимости транспортной работы. Если реализовать такой подход, то троллейбус при адекватном пассажиропотоке окажется выгоднее, чем автобус. Он дольше служит и эксплуатируется с меньшими затратами».

В августе 2021 года администрация Костромы заказала научную работу у частной компании — Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы профессионалы представили свои предложения по развитию и организации транспортной схемы города. Подрядчик разработал четыре варианта развития маршрутной сети, но ни один из них не был показан костромичам. После этого областные власти рассказали, что город попросил о помощи с проведением транспортной реформы.

Ответственность за решение вопроса на себя взял заместитель губернатора Юрий Маков. Он настаивает на оптимизации части маршрутов, переходе на брутто-контракты (частники будут получать деньги не напрямую с пассажиров, а за количество пройденных километров, что прекратит гонки на маршрутах и невыезды в вечернее время), замене троллейбусов низкопольными автобусами, вмещающими до 120 пассажиров.

В настоящее время в Костроме действует муниципальное «Троллейбусное управление». Электротранспортом обслуживаются 6 из 45 действующих маршрутов. Всего троллейбусы перевозят 4,6% пассажиров, на линию ежедневно выходят 17 единиц транспорта. Они прекратят работу с весны 2023 года. Точная дата пока не называется.

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