«Ошибка» — эксперты высказались об отмене троллейбусов в Костроме
Кострома, 30 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Решение о ликвидации троллейбусов в Костроме является ошибочным. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился один из авторов обследования городского пассажиропотока, проводимого московским Центром экономики инфраструктуры Владимир Свириденков. По мнению эксперта, отказ от электротранспорта отрицательно скажется на качестве городских перевозок и приведёт к перерасходу бюджетных средств в перспективе.
Напомним, ранее заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков, взявший на себя ответственность за проведение транспортной реформы, заявил о необходимости отказа от электротранспорта в Костроме. Он указал, что на ремонт контактной сети и троллейбусных подстанций потребуется 1 млрд рублей, а новые троллейбусы дороже автобусов большой вместимости на 60-70%.
Схожего мнения придерживается и другой эксперт — начальник управления транспортного планирования Российского дорожного научно-исследовательского института Владимир Пащенко. Он назвал решение костромских властей эмоциональным и непрофессиональным.
Пащенко отметил, что принимать решение о применении того или иного вида транспорта на определённом маршруте нужно исходя не из его стоимости, а учитывая транспортную работу, включающую в себя износ парка, его обслуживание, инфраструктуру, топливно-энергетические затраты.
В августе 2021 года администрация Костромы заказала научную работу у частной компании — Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы профессионалы представили свои предложения по развитию и организации транспортной схемы города. Подрядчик разработал четыре варианта развития маршрутной сети, но ни один из них не был показан костромичам. После этого областные власти рассказали, что город попросил о помощи с проведением транспортной реформы.
Ответственность за решение вопроса на себя взял заместитель губернатора Юрий Маков. Он настаивает на оптимизации части маршрутов, переходе на брутто-контракты (частники будут получать деньги не напрямую с пассажиров, а за количество пройденных километров, что прекратит гонки на маршрутах и невыезды в вечернее время), замене троллейбусов низкопольными автобусами, вмещающими до 120 пассажиров.
В настоящее время в Костроме действует муниципальное «Троллейбусное управление». Электротранспортом обслуживаются 6 из 45 действующих маршрутов. Всего троллейбусы перевозят 4,6% пассажиров, на линию ежедневно выходят 17 единиц транспорта. Они прекратят работу с весны 2023 года. Точная дата пока не называется.