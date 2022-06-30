Уфа, 30 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Пожилой пешеход скончался после наезда не него поливомоечной машины в Уфе. Об этом 30 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поливомоечная техника

По предварительной информации, днем в Орджоникидзевском районе Уфы специальная поливомоечная машина ГАЗ, за рулем которой находился 60-летний мужчина, при движении задним ходом наехала на пешехода.

Отмечается, что в результате ДТП 84-летний пожилой мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП пострадали восемь человек.