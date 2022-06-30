Дераа, Сирия, , 14:57 — REGNUM Службы внутренней безопасности Сирии изъяли крупную партию наркотиков, предназначенную для контрабандной поставки на территорию Иордании. Об этом сообщает официальное агентство SANA.

Изъятые наркотики

По данным журналистов, 30 июня службы безопасности провинции Дераа остановили грузовик, следовавший в сторону границы с Иорданией. В ходе досмотра, в запасном топливном баке машины была обнаружена крупная партия наркотиков.

По предварительным оценкам, в руки силовиков попали десятки тысяч таблеток. Отмечается, что водитель грузовика, его машина и груз были переданы в руки судебных властей.

Ранее власти Иордании сообщили об участившихся случаях контрабандного ввоза наркотиков с территории Сирии.