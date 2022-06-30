Москва, 30 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Цикличность развития экономики России, эффектно встроенную в мировую, продолжится, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Падение экономики РФ в 2008 году связывали с мировым кризисом, а геоэкономические события с 2014 года оказывают почти восемь лет серьезное давление и на экономическое самочувствие бизнеса, государства и граждан, и на инвестиционные настроения.

На фоне слабого рубля надеяться на значительный рост экономики невозможно. Экономические прорывы России в начале нулевых годов основаны в первую очередь на фоне стабильной российской валюты и бурном развитии секторов экономики с высокой добавленной стоимостью, включая ИТ, мобильную связь, транспорт, ВПК и ТЭК.

В России не все так плохо, как кажется на первый взгляд. По итогам первых пяти месяцев страна демонстрирует рост экономики в размере 0,5%, платежный баланс сегодня уверенно профицитный, рубль очень уверенно обретает силу, финансовая устойчивость монетарной системы вне всякой похвалы. Инфляция прижата к стене, появились первые признаки дефляции.

Мировая рыночная конъюнктура, как никогда ранее за последние 30 лет, сегодня для России сверхблагоприятная. На фоне нарастающей экономической депрессии в США и ЕС иностранный капитал найдет пути проникновения в Россию через третьи страны мира.

Нужно помнить, что и сами российские граждане и бизнес вывели из страны за 30 лет более $1,3 трлн. Значительная часть этих средств могла бы вернуться на Родину при уважительном отношении к рублю и его колоссальном потенциале как ведущей региональной валюте.

Развитие высокоскоростных магистралей, новых протяжённых участков железнодорожных и автомобильных дорог, новых технологий, включая блокчейн и майнинг, инвестиции в НИОКР, сельское хозяйство и доступное качественное высшее образование станут существенными точками роста экономики страны.

Важно отметить, что для этого нужна стабильность на валютном рынке, курс рубля к мировым валютам мог бы оставаться на отметках 50-55 рублей за доллар и даже ниже. В этом случае инвестиции бизнеса могут увеличиться в российские проекты на порядок и даже выше.

Никаких минорных настроений сегодня не должно быть, макроэкономические показатели в России по-прежнему объективно позитивные. Российский рынок по-прежнему остается открытым для инвесторов.

При реализации умеренно положительного сценария рост экономики России по итогам 2022 года может оказаться и вовсе нулевым. Очень многое будет зависеть от цен на российский экспорт и его объем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, ВВП России в мае 2022 года упал до показателя минус 4,3% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в апреле.

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