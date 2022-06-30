Москва, 30 июня 2022, 14:46 — REGNUM Известный режиссёр Никита Михалков рассказал, почему российское кино отличается от американского. Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей» 30 июня.
Как считает постановщик, главное отличие российского кино от американского заключается в наличии смысла, а не зрелищности: «Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял «Терминатора». Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом. Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Всё остальное — это шоу, зрелище». В то же время Михалков отметил, что не против зрелищности в картинах режиссёров из России, однако ему хотелось бы, чтобы они по-прежнему «были наполнены поисками смысла».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков сообщил о желании организовать евразийский «Оскар». Главной наградой аналога американской киноакадемии станет бриллиантовая бабочка.
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