Москва, 30 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Известный режиссёр Никита Михалков рассказал, почему российское кино отличается от американского. Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Как считает постановщик, главное отличие российского кино от американского заключается в наличии смысла, а не зрелищности: «‎Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял «Терминатора». Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом. Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Всё остальное — это шоу, зрелище»‎. В то же время Михалков отметил, что не против зрелищности в картинах режиссёров из России, однако ему хотелось бы, чтобы они по-прежнему «‎были наполнены поисками смысла»‎.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков сообщил о желании организовать евразийский «Оскар». Главной наградой аналога американской киноакадемии станет бриллиантовая бабочка.