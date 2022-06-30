Москва, 30 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий условия принятия в Российскую Федерацию нового региона, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить, что «принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры Российской Федерации как уникального наследия ее многонационального народа».

В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа в соответствии с международным договором.

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