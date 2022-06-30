Ереван, , 14:42 — REGNUM Товары, которые будут провозить по территории Армении в случае разблокирования маршрута между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, будут облагаться налогом. Об этом 30 июня заявил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян Zham.am

«Однозначно, будет пограничный контроль. Мы много раз заявляли, что исключаем дорогу через Армению в коридорной логике. Наша политика остаётся той же», — сказал Григорян.

Он отметил, что заявления Еревана о сближении позиций с Баку по этому вопросу не означает, что армянская сторона пошла уступки. Налог планируется собирать по тому же принципу, как за транзит товаров из Грузии или Ирана.

Напомним, что в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».