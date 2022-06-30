Ереван, 30 июня 2022, 14:42 — REGNUM Товары, которые будут провозить по территории Армении в случае разблокирования маршрута между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, будут облагаться налогом. Об этом 30 июня заявил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Однозначно, будет пограничный контроль. Мы много раз заявляли, что исключаем дорогу через Армению в коридорной логике. Наша политика остаётся той же», — сказал Григорян.
Он отметил, что заявления Еревана о сближении позиций с Баку по этому вопросу не означает, что армянская сторона пошла уступки. Налог планируется собирать по тому же принципу, как за транзит товаров из Грузии или Ирана.
Напомним, что в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».