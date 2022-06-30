Мадрид, , 14:41 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес обратится ко всем группам в Конгрессе депутатов с просьбой поддержать увеличение расходов на оборону в следующем общем государственном бюджете. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес psoe extremadura

В интервью телеканалу Televisión Española в последний день саммита НАТО испанский премьер подчеркнул, что встреча союзников в Мадриде привела к необходимости укрепления потенциала сдерживания.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах поставить партию эсминцев в Испанию.

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