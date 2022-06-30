Воронеж, 30 июня 2022, 14:40 — REGNUM Сразу три уголовных дела возбудили следственные органы по фактам незаконной рубки деревьев в Воронеже, в том числе — на проспекте Революции. Дела возбудили на основании материалов прокурорских проверок. Об этом 30 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Воронеж, проспект Революции
Воронеж, проспект Революции
Георгий Долгопский

В текущем году прокуратура Воронежа установила факты вырубки 62 деревьев — на проспекте Революции, 19, улице Красный Октябрь, 2б и по улице Землячки, 29.

«Управлением экологии администрации города в установленном порядке порубочных билетов на рубку деревьев по указанным адресам не выдавалось», — уточнил представитель прокуратуры.

Вред, причинённый вырубкой деревьев, в надзорных органах оценили в сумму более 1 млн 750 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорский проверок следственными органами возбуждено три уголовных дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

Отметим, что, согласно данным департамента природных ресурсов и окружающей среды Воронежской области, в 2021 году региону незаконной вырубкой леса был причинён ущерб в 53 млн рублей.