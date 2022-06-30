По фактам вырубки деревьев в Воронеже возбуждено три уголовных дела
Воронеж, 30 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Сразу три уголовных дела возбудили следственные органы по фактам незаконной рубки деревьев в Воронеже, в том числе — на проспекте Революции. Дела возбудили на основании материалов прокурорских проверок. Об этом 30 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.
В текущем году прокуратура Воронежа установила факты вырубки 62 деревьев — на проспекте Революции, 19, улице Красный Октябрь, 2б и по улице Землячки, 29.
Вред, причинённый вырубкой деревьев, в надзорных органах оценили в сумму более 1 млн 750 тысяч рублей.
На основании материалов прокурорский проверок следственными органами возбуждено три уголовных дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
Отметим, что, согласно данным департамента природных ресурсов и окружающей среды Воронежской области, в 2021 году региону незаконной вырубкой леса был причинён ущерб в 53 млн рублей.