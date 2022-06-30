Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил вероятность Украины вступить в Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Выступая на Петербургском юридическом форуме, Медведев заявил, что слова бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз актуальны до сих пор.

«Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: «А когда Украина вступит в ЕС». Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». А, говорят, когда Турция? — А Турция никогда», — цитирует РИА Новости слова Медведева.

Замглавы Совбеза России выразил уверенность, что эта фраза актуальна до сих пор.