Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Запрет Литвой транзита в Калининград является угрозой России, Москва должна дать ответ, заявил 30 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«С правовой точки зрения я оценку этим решениям (запрет Литвой транзита в Калининград) давать не буду, но с политической точки зрения все оценки даны — это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране, и на эту угрозу, если она сохранится, мы вынуждены будем давать ответ», — заявил Медведев.

Он добавил, что ответ «прежде всего в экономической плоскости, но давайте дождемся их квалификации, потому что они там сейчас между собой что-то советуются, пытаются найти какие-то развязки».

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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