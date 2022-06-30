Джакарта, , 14:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что самое важное в его визите на Украину и в Россию — это найти точку соприкосновения интересов двух стран, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

«Встречусь с президентом Путиным. Мы будем говорить о том же самом, чтобы найти точки соприкосновения», — заявил президент Индонезии в интервью Kompas daily.

Президент Индонезии также заявил, что большой проблемой, на которую в настоящее время влияет ситуация на Украине, является проблема продовольствия.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо посетил Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Джоко Видодо предложил украинскому президенту передать личное послание лидеру России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыли в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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