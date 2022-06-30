* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:45 — REGNUM Всех, кто поднимает голову против правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует обезглавить. Об этом заявил проповедник из Герата маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари 30 июня на «Встрече улемов», сообщает информационное агентство «Бахтар».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если кто-то проявляет высокомерие перед нынешним правительством, он должен быть обезглавлен», — заявил Ансари.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что на встрече присутствуют более 3000 улемов и племенных старейшин, однако фотографии участников пока не опубликованы.

Сообщается, что собрание проходит под председательством маулави Хабибуллы Хаккани.

Государственное агентство новостей «Бахтар», контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что первыми на встрече выступали мулла Хасан Ахунд, премьер-министр действующего правительства, Абдул Хаким Хаккани, член Верховного суда, и маулави Хабиб-ур-Рахман Ансари.

Маулави Ансари, который был одним из стойких критиков предыдущего правительства, заявил на сегодняшней встрече о твёрдой поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в резких словах предупредил противников группировки. Он сказал, что необходимо поддерживать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы сохранить их систему управления.

Хотя было сказано, что на сегодняшней встрече будут обсуждаться экономические, социальные и национальные вопросы Афганистана, большая часть выступлений, судя по публикациям, была посвящена предупреждениям оппозиции.

Судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известный своим экстремизмом, предупредил противников группировки. Абдул Хаким Хаккани сказал: «Противостояние исламской системе является незаконным действием, и его следует избегать».

Маулви Хабибулла Хаккани, глава собрания, заявил всем участникам, что им следует подчиняться их лидеру «с твёрдой решимостью».

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