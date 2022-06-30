Йошкар-Ола, 30 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Марий Эл планируется создать совет по развитию IT-отрасли. Соответствующее решение принял врио главы республики Юрий Зайцев по итогам встречи с руководителями IT-компаний республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Совет будет координировать деятельность всех заинтересованных сторон вырабатывать стратегию опережающего развития отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из предприятий, работающих на территории Марий Эл, попало в новый санкционный список США. Санкции введены в отношении Марийского машиностроительного завода, который является одним из крупнейших предприятий в Йошкар-Оле.

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