Уфа, 30 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате работникам 29 организаций в сумме 38,7 млн рублей удалось полностью и частично погасить в 2022 году в результате работы соответствующих комиссий в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Сообщается, что в правительстве Башкирии состоялись заседания республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и своевременной выплаты зарплаты.

Отмечается, что на заседаниях этой комиссии были рассмотрены вопросы принятия мер по ликвидации задолженности по заработной плате ООО «Звезда», ООО «Приволжэнерго», «Чекмагушевский молочный завод», ООО «Нефтепроводмеханизация», ООО «Энерготехсервис», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», «Чекмагушевский молочный завод», ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой», ООО «Гранд».

Сообщается, что заместитель премьер-министра правительства региона — министра финансов Башкирии Лира Игтисамова поручила участникам заседания принять исчерпывающих меры по погашению имеющейся задолженностей по заработной плате сотрудникам.

«Выплата заработной платы своевременно и в полном объеме — это основополагающая конституционная гарантия в сфере трудовых отношений. Коллеги, важно помнить, что уровень жизни населения для нас превыше всего, поэтому задолженность по заработной плате должна быть погашена оперативно», — приводит пресс-служба слова Игтисамовой.

Отмечается, что в результате работы комиссий всех уровней в текущем году была полностью и частично погашена задолженность по заработной плате сотрудникам 29 предприятий в сумме 38,7 млн рублей.