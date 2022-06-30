Волгоград, 30 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. За дискредитацию Вооружённых сил РФ административному наказанию подвергнут 62-летний житель Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В мае 2022 года мужчина из кабины автомобиля «КамАЗ» выкрикнул военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, находящемуся в форменной одежде, проукраинский лозунг.

В судебном заседании волгоградец признал свою вину и «искренне раскаялся в содеянном». Судья назначил виновному административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано.