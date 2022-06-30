Москва, 30 июня 2022, 14:37 — REGNUM В связи со сложной обстановкой в стране число бронирований на юг России, особенно в Крым, снизилось в сравнении с прошлогодними показателями вследствие соображений безопасности, а также в связи с отсутствием прямых рейсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.
Как сообщало ИА REGNUM, нужно вновь запускать программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
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