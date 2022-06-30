Москва, , 14:37 — REGNUM В связи со сложной обстановкой в стране число бронирований на юг России, особенно в Крым, снизилось в сравнении с прошлогодними показателями вследствие соображений безопасности, а также в связи с отсутствием прямых рейсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Отдых на море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«В текущих условиях путь до южных курортов занимает большее количество времени, при этом обходится значительно дороже.

Поэтому туристический кешбэк может увеличить заинтересованность российских граждан во внутреннем туризме на южные направления, поскольку компенсирует часть расходов.

В то же время данная мера позволит перевозчикам повысить процент занятости кресел и увеличить пассажиропоток на внутреннем рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно вновь запускать программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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