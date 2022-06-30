Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Сочи» Матео Кассьерра перешёл в «Зенит». Об этом 30 июня сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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Отмечается, что контракт с 25-летним колумбийским футболистом заключён по схеме «3+1», т.е. на три года с возможностью продления ещё на один.

Кассьерра является воспитанником академии колумбийского «Депортиво Кали». В 2021 году он перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша». В сезоне 2021/22 он сыграл в 22 матчах чемпионата России, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

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