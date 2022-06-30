30 июня 2022 | Время чтения 10 мин

Россия добивается на Украине целей СВО и призывает Запад остановить военную помощь Киеву, чтобы не продлевать агонию киевского режима; в Москве прекрасно понимают, что любая война заканчивается миром. И готовы обсуждать условия этого мира на переговорах, от которых Киев с подачи Запада отказывается. Пекин, как и Москва — за мирные переговоры, но при этом не детализирует своей позиции по отношению к стадиям развития и продвижения конфликта.

Владимир Павленко, , 16:17 — REGNUM Минувшие дни прояснили и до предела обострили расхождение позиций Запада с одной стороны и Китая и России — с другой, по отношению к событиям на Украине. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил в Совете Безопасности с резкой критикой линии коллективного Запада, заявив, что НАТО «не должно использовать украинский конфликт для навязывания миру новой холодной войны». Кризис на Украине, по мнению Китая, — не предлог для разжигания мировой конфронтации, и Североатлантическому альянсу следует извлечь уроки из прошлого. Ранее дипломатический представитель Китая при главной международной организации указал на непредсказуемость развития конфликта, который из-за вмешательства в него Запада затягивается.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Чжан при этом не ограничился текущей ситуацией, а обобщил доминирующие глобальные тенденции, сделав краткий исторический экскурс. По его словам, причиной развала европейской системы безопасности, свидетельством которой являются военные действия на Украине, являются «волны расширения НАТО»; блок ведет себя в рамках ментальности холодной войны, от которой давно следовало бы отказаться. Самое главное: Пекин «чрезвычайно встревожен» содержанием новой Стратегической концепции НАТО и усматривает в ней поиск блоком «воображаемых врагов в АТР», за пределами зоны его геополитической ответственности, что «добавляет проблем в различных частях мира».

В таком же духе выступил и российский первый зам. постпреда Дмитрий Полянский, указавший, что военная операция продолжится до достижения ее целей; по сути он воспроизвел сказанное президентом России Владимиром Путиным на Каспийском форуме.

Чжан Цзюню, уверенному в том, что «единственным возможным способом урегулирования конфликта являются мирные переговоры», бросились оппонировать представители НАТО, «говорящей головой» которого, впрочем, помимо штатного спикера — Йенса Столтенерга, — выпустили отдуваться бельгийского премьера Александра де Кроо. Вслед за генсеком альянса, убежденным в том, что конфликт на Украине будет «длиться годами» и Киев все это время будет нуждаться в поддержке Запада, который должен быть готов ему помогать, де Кроо раскрыл подробности первого дня мадридского саммита НАТО. Речь, в частности, шла о переговорах лидеров стран-участниц с Зеленским.

Члены саммита НАТО в Мадриде. 2022 nato.int

«Североатлантический альянс заявил президенту Украины, что конфликт с Россией должен быть решен только на поле боя», — без обиняков «врубил правду-матку» премьер одной из карликовых стран НАТО, отметив, что альянс «для их победы военным путем будет поддерживать украинского лидера и население страны». Далее де Кроо совершил вообще невероятный кульбит, который наглядно демонстрирует ущербность западной логики (или ее полное отсутствие). Высказав уверенность, что санкции сильно вредят России, он признал, что и Европе от них не легче, обвинив Москву в ведении против Старого света «энергетической войны». «Лучший способ покончить со всем этим — помочь Украине одержать военную победу», — заключил премьер Бельгии, солгав, что у НАТО «нет другого выбора».

Упс! Три аспекта. Первый: наиболее рациональный выбор для НАТО очевиден: прекратить поддержку Киева и дать команду Зеленскому остановить сопротивление ВСУ, отдав им приказ сложить оружие. Об этом, особенно в последние дни, неоднократно говорили официальные российские лица. Посол нашей страны в США Анатолий Антонов прямо заявил, что Вашингтон своими поставками вооружений и предоставлением разведданных подталкивает Киев к «массовым убийствам мирного населения».

Отсюда второй аспект: украинское население настолько достала тактика ВСУ прикрываться им, размещая боевые позиции внутри жилой и гражданской инфраструктуры, что лучшая помощь жителям республики в этой ситуации — остановка военных действий или, по крайней мере, прекращение их подогрева западными поставками вооружений. Даже по откровенно сдувающемуся украинскому агитпропу видно: дела настолько плохи, что даже для поборников бандеровского режима «ужасный конец» предпочтительнее «ужаса без конца». Удивительно, что в НАТО этого «не понимают», и еще удивительнее, что рассуждать на эти темы взялся политик, который, в отличие от коллег, на Украине в последние месяцы не был и представление о происходящем имеет сугубо теоретическое. Но явно поет с голоса тех, кто там побывал, но выводы сделал строго противоположные от реальности, например президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Борис Джонсон.

Саммит НАТО в Мадриде. 2022 nato.int

Продемонстрированный последним «параллельный» образчик «логики» затмевает даже де Кроо: дипломатия, по его словам, в сложившейся ситуации провоцирует «нестабильность» — и в войне потому необходим «решительный перелом». Эта чудовищная мысль, как назвали ее в российском МИД, напрямую выводит к третьему аспекту. Понимает ли Запад, что все эти воинственные реляции — в пустоту, если коллективное западное экспертное мнение уже начало готовить общественность к предстоящему фиаско киевского режима? Конечно же, западные политики это понимают. Но ратуют за войну. Зачем? Причин много — от интересов американского и других западных ВПК до собирания «разболтавшейся» Европы под американский «зонтик». Но главная: заставить Зеленского воевать до последнего украинца, чтобы как можно больше разрушить и нанести и Украине, и России максимальный ущерб, выведя нас за скобки конкуренции за будущее на несколько «восстановительных» десятилетий.

Другая, не менее важная цель — подтвердить исчезнувшую с распадом СССР «обоснованность» существования и укрепления НАТО, а также его дальнейшего расширения за счет выхода на глобальный уровень. Нельзя же прямо сказать, что глобальное НАТО необходимо в качестве силового ресурса организации, которой, на базе «саммита демократий», американцы собираются подменять ООН. Вот и приходится юлить и прикрываться, как записано в новой Стратегической концепции, российской «угрозой» и китайским «вызовом».

Итак, мы видим, что Россия добивается на Украине целей СВО и призывает Запад остановить военную помощь Киеву, чтобы не продлевать агонию киевского режима; в Москве прекрасно понимают, что любая война заканчивается миром. И готовы обсуждать условия этого мира на переговорах, от которых Киев с подачи Запада отказывается. Пекин, как и Москва — за мирные переговоры, но при этом не детализирует своей позиции по отношению к стадиям развития и продвижения конфликта. Почему для Китая так важно, с одной стороны, чтобы конфликт завершился, а с другой — ни в коем случае не успехом западной стороны, которая, кстати, уже начала вводить санкции против китайских компаний, которые обвиняет в сотрудничестве с российским ОПК?

Первая и главная: угроза эскалации украинского конфликта до уровня, опасного с точки зрения ядерной конфронтации между Россией и Западом. В Пекине не могут не видеть, что противостояние России и НАТО начинает выходить за рамки Украины и плавно распространяется. Пока на Калининград и на Шпицберген. И в том, и в другом случаях речь идет о фактической блокаде российской территории или закрепленных в международно-правовом поле экстерриториальных интересов с перспективой их изоляции от метрополии. Общеизвестно, что международное право оставляет за страной, которая такой блокаде подверглась, возможность преодолевать ее любым путем. В том числе военным. Не будем вторгаться в конкретику, этим безусловно и давно занимаются профессионалы.

Военные учения НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Отметим, что территории как пресловутого Сувалкского коридора, так и арктического архипелага принадлежат странам — членам НАТО, поэтому российская сторона, пока устами ряда членов Совета Федерации, предупреждает Запад о последствиях. В Китае не могут этого не опасаться, ибо удержать ядерную эскалацию в локальных рамках в теории ни у кого пока не получалось, практический опыт отсутствует, а аналитическим путем ситуация, по признанию специалистов RAND-Corp., не просчитывается. Собственно, Чжан Цзюнь именно об этом и говорит, рассуждая о росте проблем в регионах, далеко отстоящих от зоны украинского конфликта.

Второй важный резон для Пекина — постоянное нагнетание Западом напряженности вокруг Тайваня. Официальная позиция КНР заключается в том, что природа противостояния на Украине и вокруг Тайваня разная; первая — суверенное государство, второй — провинция КНР, пусть и мятежная, не подчиняющаяся Пекину. Однако на днях посол КНР во Франции Лу Шайе согласился с тем, что оба этих эпизода мировой политики объединяет стремление США поджечь сразу оба главных театра военных действий — европейский и дальневосточный. Для чего это США нужно, дипломат не уточнил, но и без этого понятно, что в интересах Вашингтона, как их представляет себе действующая администрация Белого дома, держать Россию и КНР в состоянии участия в затянувшихся конфликтах и управлять ими путем подливания масла в огонь.

А тем временем под этим предлогом развернуть реальную и полноценную работу по консолидации, а также по созданию военной группировки сил в ИТР — Индо-Тихоокеанском регионе. И вот уже агентство Bloomberg перед недавним саммитом БРИКС утверждает, что Индия «не в восторге» от формирования Россией и Китаем глобальной альтернативы лидерству США и собирается этому препятствовать (впрочем, как видим, воспрепятствовать не смогла: заявки в БРИКС от Аргентины и Ирана поступили и благополучно приняты).

Третий важный момент для Китая, побуждающий его выступать за скорейшее достижение мира на Украине, — запуск конфронтации с ним не только США, но и всего Запада. В контексте расширения НАТО и активного блокового строительства в АТР это — серьезная угроза. На недавнем саммите в Баварии лидеры «Большой семерки» подвергли Китай критике сразу по четырем позициям:

обвинили Пекин в том, что его промышленная политика «искажает рыночные принципы» (это старая «песня» о «недопустимости» господдержки промышленности и особенно высокотехнологичного сектора и «приоритетности» внешних в них «инвестиций»);

опять подняли набивший оскомину вопрос прав человека;

призвали Китай «надавить» на Россию, чтобы она свернула СВО;

предъявили претензии по поводу политики КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, что для Пекина важная тема, связанная не только с Тайванем, но и, шире, с фундаментальными основами безопасности.

Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая chinamil.com.cn

Еще один сюжет — приближающийся съезд КПК. Отнюдь не гипотетической, особенно в свете сказанного китайским послом во Франции, в Китае рассматривается ситуация, при которой США спровоцируют военный конфликт в Тайваньском проливе как раз в канун или на фоне этого важнейшего события внутриполитической жизни. Другой осложняющий момент — предстоящая на съезде пролонгация на третий срок полномочий Си Цзиньпина; в США всячески стараются спровоцировать и раздуть недовольство политикой китайского лидера. Судя по недавней отставке и назначению с понижением Лэ Юйчэна — заместителя главы МИД, отвечавшего за российское направление, в КПК играют на опережение. Но вопрос о том, почему затормозила экономическая глобализация, о которой даже не было упомянуто в итоговом документе пекинского саммита БРИКС, но на которую еще несколько лет назад была сделана ставка, остается. Он, безусловно, получит адекватное толкование на съезде, но в США и на Западе без сомнения найдутся желающие преподнести его для Си Цзиньпина в негативном ключе, чтобы продолжить тему регулярных спекуляций по поводу «разногласий в китайских верхах».

Все эти факторы можно рассматривать в списке итогов мадридского саммита НАТО, который, как и мартовский внеочередной саммит в Брюсселе, плотно занялся китайской темой, рассматривая ее прежде всего в контексте отрыва Пекина от Москвы и разрушения стратегической связки наших двух стран. Допустить этого нельзя ни при каких обстоятельствах, и именно поэтому выступление Чжан Цзюня в Совете Безопасности ООН получило большой резонанс и в нашей стране. По сути, совместная позиция, занятая по украинскому вопросу Москвой и Пекином в ООН, подкрепленная резонансным заявлением российского посла в Вашингтоне — показательное свидетельство того, что в двух главных евроазиатских столицах эту угрозу с Запада распознали и формируют ей противодействие.