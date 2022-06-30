Грозный, , 14:35 — REGNUM Спецоперация по освобождению города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских нацистов началась. Об этом 30 июня рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале.

Рамзан Кадыров SKFO.gov.ru

«В Лисичанске уже начали специальную операцию», — сказал он.

При этом глава Чечни отметил, что специалисты на дают прогнозов, когда освобождение города от киевских боевиков будет завершено.

«Я, как не специалист, говорю, сегодня — завтра мы там закончим. Вот новая техника, новые силы», — добавил Кадыров.

При этом он уточнил, что 29 июня спецподразделения Вооружённых сил (ВС) РФ сумели добиться в Лисичанске хороших результатов, взяв много пленных и захватив большое количество иностранного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.