Грозный, , 14:34 — REGNUM Бойцы чеченских подразделений, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, удостоены наград за свой героизм. Шестерым военнослужащим медали и ордена вручили начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Награды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Орденом Мужества награжден Тимур Ибриев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — Ваха Абумуслимов, медалью «За отвагу» — Алихан Бердукаев, Бекхан Умханов, Алихан Сайтханов, Али Солтамирзаев и Юсуп Бакашев удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме того, всем шестерым вручены медали «Защитнику ЧР», а начальника медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзана Альдебирова наградили почетной медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

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