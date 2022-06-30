Астана, 30 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Казахстане в последнее время число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 100 человек, поэтому власти могут вернуть карантинные меры. Об этом 30 июня сообщил журналистам вице-премьер республики, также являющийся главой комиссии по нераспространению коронавируса Ералы Тугжанов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим. Коронавирус, карантин

«Пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных», — сказал Тугжанов.

Он отметил, что считает нужным вынести на заседание комиссии вопрос о введении масочного режима и других ограничений.

Стоит отметить, по данным на 29 июня, в Казахстане за последние сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом. Население Казахстана составляет около 19 млн человек.